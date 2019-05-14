СМИ: Китай спустил на воду два новых эсминца проекта 052D

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 мая. /ТАСС/. Два новейших китайских эсминца проекта 052D спущены на воду на судостроительной верфи города Далянь (северо-восточная провинция Ляонин). Об этом во вторник сообщила газета South China Morning Post .

По данным издания, в настоящее время ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) располагают 20-ю мощными кораблями этого типа. 11 из них уже приняты на вооружение, остальные проходят испытания или оснащение оборудованием.

Эксперты сравнивают китайские корабли 052D с эскадренными миноносцами ВМС США класса Arleigh Burke, однако многие военные специалисты считают, что американские корабли при схожих габаритах мощнее и имеют лучшие характеристики. Так, дальность плавания Arleigh Burke достигает 4,4 тыс. морских миль при скорости 20 узлов. У китайских эсминцев эти показатели составляют 4 тыс. миль и 15 узлов, а полное водоизмещение - 7500 против 9800 тонн.

Как отметил гонконгский военный аналитик Сун Чжунпин, ВМС НОАК делает ставку на модернизацию флота и постепенный вывод из его состава устаревающих кораблей типа 051, 053, а также малых противолодочных кораблей проекта 037.

Известно, что в настоящее время КНР располагает четырьмя новейшими большими эскадренными миноносцами проекта 055 с управляемым ракетным оружием. По сообщениям СМИ, строится еще несколько кораблей этого типа - крупнейших в своем роде в Азии. Они призваны стать основными ударными силами сопровождения авианосных групп, которые будут формироваться в Китае в ближайшие годы.