Советник Зеленского уверен, что недоразумение с визитом адвоката Трампа в Киев разрешится

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Недоразумение с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, который планировал, а затем отменил визит в Киев, будет разрешено командой избранного президента Украины Владимира Зеленского и американской стороной. В этом заверил советник Зеленского Дмитрий Разумков.

"Недоразумение с адвокатом президента США Джулиани будет снято во взаимоотношениях между командой Зеленского и представителями США", - сказал он в эфире украинского телеканала ICTV.

По словам советника, избранный президент узнал о плане приезда, а затем об отмене визита на Украину Джулиани из СМИ. "Именно поэтому мне удивительна та информация, которая появилась в американской прессе о том, что кто-то давал комментарий из наших коллег, представителей команды, о том, что там есть какие-то подводные камни. Это не соответствует действительности", - отметил Разумков. При этом он уклонился от ответа на вопрос о том, работает ли кто-либо из команды Зеленского над решением сложившейся ситуации. "Я думаю, что такие вопросы должны носить конфиденциальный характер", - сказал советник.

Он добавил, что Зеленский готов проводить такие встречи "не только с официальными представителями государств, но и с представителями тех или иных политических сил, в том числе и частными лицами ради углубления взаимоотношений между государствами".

В пятницу Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Как утверждала газета The Wall Street Journal, юрист планировал встретиться с Зеленским. Джулиани, по сведениям издания, хотел убедить избранного президента провести расследование, которое, по мнению сторонников Белого дома, может раскрыть информацию по вопросам, представляющим большой интерес для американского лидера. Одним из них и является дело о предполагаемых связях сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена с газовой компанией, принадлежащей неназванному украинскому олигарху. Байден ранее заявил о намерении добиваться поста президента США на выборах 2020 года.

В субботу газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в команде Зеленского сообщила, что избранный президент Украины "опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США, возможно, за счет Украины". По данным издания, представители Зеленского рассматривают интерес американского лидера Дональда Трампа к такого рода расследованиям как "внутреннее дело США" и "полны решимости не допустить, чтобы это отвлекало от повестки дня". "Это точно не наша война, - цитирует издание свой источник в команде Зеленского. - Мы должны держаться от этого как можно дальше". По его словам, избранный президент исключает использование политического давления для того, чтобы заставить украинские правоохранительные органы добиваться каких-либо целей Белого дома.

Встречу не запрашивали

Как утверждает The Washington Post, по официальным каналам Джулиани не запрашивал о проведении встречи с Зеленским.

В минувшую пятницу в интервью телеканалу Fox News адвокат заявил, что решил отказаться от поездки в связи с опасениями столкнуться на Украине "с группой людей, являющимися врагами президента [Трампа], а в некоторых случаях - врагами Соединенных Штатов". Как утверждал юрист, он убежден, что Зеленский "окружен людьми, которые являются врагами президента [Трампа], а также людьми, которые, по крайней мере в одном случае, явно коррумпированы и замешаны" в сговоре с демократами.

По сведениям The Wall Street Journal, адвокат Трампа на Украине должен был заняться и вопросом, касающимся расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера относительно приписываемого РФ вмешательства в американские выборы. В апреле Джулиани заявлял, что сотрудники предвыборного штаба экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая была кандидатом от демократов на выборах президента США в 2016 году, поддерживали контакты с представителями Украины.

В январе этого года украинский политик Виктор Медведчук заявил, что суд в Киеве признал противоправными действия директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и депутата Верховной рады Сергея Лещенко по распространению информации о наличии в списках так называемой черной бухгалтерии Партии регионов Пола Манафорта, являвшегося руководителем предвыборного штаба Трампа. Как отметил тогда Медведчук, некоторые украинские политики и должностные лица были заинтересованы в победе Клинтон на президентских выборах 2016 года в США.