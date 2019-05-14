В Хельсинки сообщили, что Россия проводит военную инспекцию на западе Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 14 мая. /ТАСС/. Российские специалисты 13-16 мая проводят военную инспекцию в области Сатакунта на западе Финляндии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба финских Сил обороны.

"Россия в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности проводит 13-16 мая 2019 года инспекцию в Финляндии. Участники инспекционной группы имеют дипломатический статус", - говорится в сообщении.

На территории, где проходит инспекция, уточнили в ведомстве, расположены танковая бригада, бригада Пори и летный отряд Сатакунта. Кроме того, там же в этот период проходит заключительная фаза международных военных учений сухопутных сил Arrow 19.

"Целью инспекции является установить, что на указанной территории не осуществляется такая военная деятельность, которая требовала бы подать предварительное уведомление, в соответствии с Венским документом. Эта инспекция является частью обычной работы по контролю за вооружениями. Подобные мероприятия проводятся в Финляндии несколько раз в год, Финляндия, в свою очередь, тоже осуществляет инспекции в других странах", - уточнили в Силах обороны.

В соответствии с положениями Венского документа 2011 года, каждое государство - участник ОБСЕ имеет право проводить инспекции на территории любого другого члена этой организации. Инспектирующее государство также может пригласить другие страны принять участие в инспекции.