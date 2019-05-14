СМИ: сирийские войска отразили контратаки боевиков на севере провинции Хама

ТАСС, 14 мая. Бойцы сирийской армии отбили контратаки, которые предприняли на севере провинции Хама формирования "Фронта национального освобождения" (ФНО), поддерживаемого Турцией. Как сообщила во вторник газета Al-Akhbar, противник бросил в прорыв крупные силы к востоку от города Курназ и попытался отвоевать два населенных пункта Хамамият и Эль-Джабин, освобожденные ранее войсками. Однако сирийские военнослужащие сдержали атаки боевиков и вывели из строя девять единиц бронетехники. Противник понес потери и отступил.

Банда из экстремистской группировки "Катаиб аль-Изза" попыталась просочиться в окрестности христианского города Мхарде в 17 км от провинциального центра Хама. По информации Al-Akhbar, колонна боевиков была замечена в районе Эль-Масасна и уничтожена артиллерийским огнем.

В понедельник сирийская армия в ходе проведенной операции освободила населенные пункты Шейх-Идрис и Тоуби к северу от города Кфар-Набуда на севере провинции Хама. На этом участке фронта войска ведут бои за высоты Телль-Сахер и поселок Эль-Хобейт.

Правительственные силы преследуют бандформирования на северо-востоке соседней провинции Латакия и окружают сейчас с юга город Каббани, который находится в руках террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России). По сведениям портала Al Masdar, в его окрестностях в горном районе Зувейкат в засаду попали 15 сирийских солдат, которые погибли в ходе боя с террористами.