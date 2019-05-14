AP: сенаторы США повесткой вызвали сына Трампа для дачи показаний по "российскому делу"

ТАСС, 14 мая. Спецкомитет по разведке контролируемого республиканцами Сената Конгресса США направил Дональду Трампу - младшему повестку с требованием выступить на слушаниях, посвященных расследованию приписываемого России вмешательства в выборы в США 2016 года. Об этом сообщило во вторник со ссылкой на источники агентство Associated Press (AP).

О чем говорится в расследовании Мюллера. Максимально короткий пересказ (всего 250 слов)

Согласно его данным, председатель спецкомитета Ричард Берр в конце прошлой недели проинформировал об этом своих коллег-республиканцев. По его словам, ранее старший сын президента дважды принимал приглашение выступить на слушаниях, однако позже отказывался. Как отмечает AP, направление повестки сыну главы Белого дома вызвало критику со стороны однопартийцев Берра в спецкомитете.

В декабре 2017 года Дональд Трамп - младший уже выступал на закрытых слушаниях спецкомитетов по разведке обеих палат Конгресса в рамках проводимых ими расследований инкриминируемого России вмешательства в выборы в США.

Заместитель председателя спецкомитета по разведке Сената демократ Марк Уорнер в прошлый четверг подчеркнул, что комитет оставляет за собой право повторно вызывать ранее уже выступавших на слушаниях, чтобы те ответили на дополнительные вопросы или для "устранения несоответствий".

С января 2017 года спецкомитет проводит свое собственное расследование приписываемого РФ вмешательства в выборы. Берр ранее заявил, что разбирательство завершится в ближайшие месяцы.

Минюст США 18 апреля обнародовал итоговый доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который с мая 2017 года занимался расследованием утверждений о том, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. Мюллер признал, что какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Трампа с Москвой выявить не удалось. Президент и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.