Регламентный комитет Рады рассмотрит вопрос об инаугурации Зеленского 15 мая

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной рады рассмотрит проекты о дате торжественного заседания парламента по случаю инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского 15 мая. Об этом сообщил во вторник журналистам первый заместитель главы комитета Павел Пинзеник.

"Я буду предлагать комитету провести очередное заседание комитета завтра, так, как это запланировано планом нашей работы", - цитирует его информагентство УНН.

До этого времени, продолжил Пинзеник, комитет ожидает получить все проекты постановлений о дате инаугурации, в том числе зарегистрированные во вторник. "Я надеюсь, что по состоянию на завтра они будут последними и мы сможем рассмотреть их все и сделать вывод в пределах предмета ведения нашего комитета", - сказал он.

В настоящее время на сайте комитета отмечено, что вопрос о дате инаугурации будет рассмотрен в среду в 15:00.

В Верховной раде зарегистрированы уже шесть проектов о дате инаугурации, которые предлагают провести церемонию начиная с 17 мая и заканчивая 1 июня. Сам Зеленский настаивает, чтобы церемония состоялась 19 мая.