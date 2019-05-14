Порошенко посоветовал Зеленскому продолжить его курс

БРЮССЕЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко посоветовал избранному лидеру страны Владимиру Зеленскому следовать его курсом. Об этом он заявил во вторник на конференции в Брюсселе, посвященной 10-летию программы "Восточное партнерство".

"Следуйте путем Порошенко - этого достаточно", - сказал он, отвечая на вопрос модератора конференции о том, какой главный совет он дал бы Зеленскому.

Конференция высокого уровня "Восточного партнерства" проходит во вторник в Брюсселе с участием представителей всех шести стран - участниц программы - Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Украины, Молдавии. Украину представляет президент Петр Порошенко.

Программа "Восточное партнерство" была официально запущена 7 мая 2009 года, и в этом году она отмечает свой юбилей. По сути, в рамках этой программы были аккумулированы все проекты сотрудничества ЕС с этими странами и поставлены две мотивирующие эти государства на сближение с ЕС задачи: подписание с ними соглашений об упрощении и последующей отмене визового режима и о свободной торговле.