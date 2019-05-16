Опрос: почти половина украинцев поддерживают автономию Донбасса в составе Украины

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Почти половина украинцев поддерживают предоставление автономии в составе Украины республикам Донбасса для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта в регионе. Об этом свидетельствуют данные обнародованного в четверг опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг", социологической группой "Рейтинг" и Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко.

По данным исследования, 24,5% респондентов поддерживают такую автономию, еще 24,4% опрошенных скорее поддержали бы. При этом против автономии неподконтрольных территорий высказались 20,7% респондентов, скорее не поддержали бы - 12,8%.

Исследование проводилось с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве. Всего было опрошено 3 тыс. респондентов. Погрешность выборки составляет не более 1,83%.