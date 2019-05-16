Белоруссия завершила передачу Анголе 12 доработанных российских истребителей Су-30К

МИНСК, 16 мая. /ТАСС/. Белорусский 558-й авиационный ремонтный завод (АРЗ) в Барановичах в апреле завершил передачу Анголе партии из 12 модернизированных истребителей Су-30К. Об этом ТАСС на выставке вооружений и военной техники MILEX 2019 сообщил заместитель директора по развитию 558-го АРЗ Александр Воробей.

"В апреле этого года двумя рейсами транспортного самолета в Анголу были доставлены четыре истребителя Су-30К. Таким образом, 558-й АРЗ завершил выполнение контракта на доработку 12 самолетов Су-30К для ВВС Анголы, выполнявшегося по согласованию с АО "Рособоронэкспорт", - сказал Воробей.

По его словам, ангольские Су-30К фактически доработаны до уровня истребителей Су-30СМ. Они оснащены 12 точками подвески авиационных средств поражения и могут применять управляемые авиационные ракеты типа противокорабельной Х-31А, противорадиолокационной Х-31П, класса "воздух - воздух" РВВ-АЕ.

Для защиты от высокоточного оружия каждый ангольский истребитель оснащен станцией постановки помех "Сателлит" разработки 558-го АРЗ. Эта станция работает в диапазоне частот 8-12 ГГц, в котором действуют головки самонаведения средств поражения класса "воздух - воздух".

Наряду с истребителями ВВС Анголы получили из Белоруссии пилотажный тренажер и учебный класс. "Эксплуатацию истребителей Су-30К в Анголе в настоящее время обеспечивает гарантийная бригада нашего завода", - отметил представитель 558-го АРЗ.

Контракт на Су-30К

Истребители Су-30К были поставлены Индии по контракту 1996 года. Россия забрала их по схеме "трейд-ин" и предложила ряду африканских стран. Ангола в 2013 году приобрела 12 машин, еще для шести "Рособоронэкспорт" пока ищет покупателя.

Белорусский 558-й АРЗ был выбран для выполнения контракта на модернизацию истребителей для Анголы, поскольку еще в советские годы был головным подрядчиком по ремонту истребителей Су-27 (на базе которого создан Су-30).