Чавушоглу заявил, что приобретаемые у России С-400 будут под полным контролем Турции

АНКАРА, 16 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что приобретаемые у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 будут под полным контролем Анкары. Об этом, как сообщает газета Hurriyet , глава внешнеполитического ведомства сказал в ходе визита в Латвию.

"Существует мнение, что С-400 будут представлять угрозу для истребителей F-35. Эти системы будут полностью находиться под нашим контролем, они не будут интегрированы в систему НАТО. Они будут под полным нашим контролем", - подчеркнул Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии также напомнил, что Анкара обратилась к Вашингтону "с предложением создать совместную рабочую группу" для разрешения разногласий по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400.

Между тем в четверг группа американских конгрессменов, представляющих как демократов, так и республиканцев, внесла на рассмотрение нескольких комитетов Палаты представителей Конгресса США резолюцию с призывом к "полному применению санкций" в отношении Турции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), а также к исключению Турции из программы создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 в случае приобретения Анкарой у России С-400. Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно каждой палатой Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Так законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе такого рода документы игнорировать.

США предпринимают активные попытки не допустить покупку Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем США могут отказать Турции в продаже F-35. С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.

Турция заказала у США к настоящему времени 30 самолетов F-35 из возможных 100. F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.