В команде Зеленского считают, что дата инаугурации будет неудобна для зарубежных гостей

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Назначение Верховной радой Украины даты инаугурации избранного президента Владимира Зеленского на понедельник, 20 мая, вместо предложенного им 19 мая создаст проблемы для киевлян и высокопоставленных зарубежных гостей. Такое мнение высказал советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

"Часть народных депутатов решила пойти по любому пути, лишь бы не поддержать предложения президента страны (Зеленского) и тех граждан Украины, которые проголосовали за него на выборах", - отметил он.

По его словам, теперь жителей Киева ждут проблемы на дорогах, так как торжественное заседание назначено на утро первого рабочего дня недели. Советник Зеленского также считает, что и иностранным гостям было бы удобней найти в рабочем графике время для визита на Украину в выходной день, а не в понедельник, так что таким решение Рада наносит вред имиджу Украины.

По мнению Разумкова, депутаты, назначив такую дату, решили "насолить украинскому народу", ведь люди ждут скорейшего вступления Зеленского в должность главы государства.

Сам Зеленский призывал Раду назначить дату инаугурации на 19 мая. Однако его оппоненты ссылались на то, что 19 мая - День памяти жертв политических репрессий, по случаю которого будут проходить мероприятия в Киеве, в том числе с участием руководства страны и депутатов.

При этом, как отмечали эксперты, депутаты затягивали назначение даты инаугурации, поскольку с момента вступления Зеленского в должность до 27 мая включительно у главы государства будет возможность при определенных условиях распустить Верховную раду и назначить досрочные парламентские выборы.