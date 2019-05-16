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В команде Зеленского считают, что дата инаугурации будет неудобна для зарубежных гостей

Советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков отметил, что теперь жителей Киева ждут проблемы на дорогах, так как инаугурация назначена на утро первого рабочего дня недели

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Назначение Верховной радой Украины даты инаугурации избранного президента Владимира Зеленского на понедельник, 20 мая, вместо предложенного им 19 мая создаст проблемы для киевлян и высокопоставленных зарубежных гостей. Такое мнение высказал советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

"Часть народных депутатов решила пойти по любому пути, лишь бы не поддержать предложения президента страны (Зеленского) и тех граждан Украины, которые проголосовали за него на выборах", - отметил он.

По его словам, теперь жителей Киева ждут проблемы на дорогах, так как торжественное заседание назначено на утро первого рабочего дня недели. Советник Зеленского также считает, что и иностранным гостям было бы удобней найти в рабочем графике время для визита на Украину в выходной день, а не в понедельник, так что таким решение Рада наносит вред имиджу Украины.

По мнению Разумкова, депутаты, назначив такую дату, решили "насолить украинскому народу", ведь люди ждут скорейшего вступления Зеленского в должность главы государства.

Сам Зеленский призывал Раду назначить дату инаугурации на 19 мая. Однако его оппоненты ссылались на то, что 19 мая - День памяти жертв политических репрессий, по случаю которого будут проходить мероприятия в Киеве, в том числе с участием руководства страны и депутатов.

При этом, как отмечали эксперты, депутаты затягивали назначение даты инаугурации, поскольку с момента вступления Зеленского в должность до 27 мая включительно у главы государства будет возможность при определенных условиях распустить Верховную раду и назначить досрочные парламентские выборы.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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