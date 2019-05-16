Эстония направит консула к задержанным в Калининграде морякам

ТАЛЛИН, 16 мая. /ТАСС/. МИД Эстонии направит консула в Калининград для оказания помощи задержанной эстонской команде рыболовного судна Roxen. Об этом заявил в четверг глава ведомства Урмас Рейнсалу.

"Эстония готова оказать консульскую поддержку. Министерство иностранных дел направит в Калининград консула для оказания помощи в общении с российской стороной", - заявил на пресс-конференции Рейнсалу.

Во вторник пресс-служба пограничного управления ФСБ по Калининградской области сообщила, что судно Roxen под флагом Финляндии задержано 10 мая в исключительной экономической зоне РФ в Балтийском море по подозрению в нарушении правил рыболовства. На борту обнаружено свыше 7,5 т незаконно добытой рыбы. По предварительной оценке, ущерб превысил 49 млн рублей.

Нарушитель сопровожден в калининградский морской рыбный порт. По факту нарушений проводится проверка.

Как сообщала ранее газете Postimees, судно Roxen принадлежит эстонскому предприятию Morobell, которое занимается промышленным ловом рыбы в Балтийском море. Ранее в четверг компания Morobell объяснила заход его рыболовецкого судна Roxen в исключительную экономическую зону РФ ошибкой навигации.