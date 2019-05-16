Представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы объявила об отставке

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Представитель гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко заявила о прекращении своей деятельности в рамках минских переговоров. Об этом она сообщила в четверг в ходе заседания неформальной депутатской группы "Минская платформа".

"Я сегодня написала заявление как уполномоченный президента [Петра] Порошенко по вопросам мирного урегулирования, как представитель в гуманитарной подгруппе и прошу освободить меня от этих полномочий", - отметила она. Свое решение политик объяснила личными мотивами. "Есть и внутреннее "перегорание", и психологическое, и будет правильно, если я всех поблагодарю за сотрудничество и буду заниматься вопросами национальных интересов страны как народный депутат", - аргументировала она свой уход.

Кроме того, Геращенко заявила, что считает необходимым полностью переформатировать состав переговорщиков по Донбассу. "Важно обеспечить трехстороннюю перезагрузку контактной группы - и от Украины, и от России, и от ОБСЕ", - предложила она. При этом Геращенко выразила неудовлетворенность работой ОБСЕ по проблеме Донбасса. "От координаторов ОБСЕ мы ожидаем более активной позиции и заинтересованности не только в процессе <...>, но и в результате", - заявила она.