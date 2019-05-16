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Президентские выборы на Украине - 2019

Помощник генсека НАТО представит альянс на инаугурации Зеленского

Инаугурация избранного президента Украины состоится 20 мая

БРЮССЕЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Североатлантический альянс будет представлен на инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на уровне помощника генсека. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг представитель НАТО.

"НАТО будет представлена на инаугурации президента Зеленского помощником генерального секретаря по политическим вопросам и политике безопасности, послом Алехандро Альваргонсалесом, - отметил он. - Кроме того, находясь в Киеве, посол Альваргонсалес примет участие в приеме, посвященном 70-летию НАТО".

Верховная рада в четверг определила дату инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Она состоится 20 мая. Приведение к присяге начнется в 10:00. Сам Зеленский предлагал депутатам назначить инаугурацию на 19 мая.

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