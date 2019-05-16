Трамп заявил, что жители Нью-Йорка ненавидят своего мэра

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. Жители Нью-Йорка ненавидят своего мэра демократа Билла де Блазио, который в четверг объявил о вступлении в борьбу за пост президента США. Соответствующее сообщение разместил в Twitter американский лидер и уроженец Нью-Йорка Дональд Трамп.

Он иронично назвал градоначальника "еще одной красоткой", которая примкнула к демократам, вступившим в президентскую гонку. Трамп считает, что "де Блазио из Нью-Йорка считается худшим мэром в США". "Это посмешище. Но если вам нравятся высокие налоги и преступность, то это ваш человек. Нью-Йорк ненавидит его!" - написал глава государства.

Мэр Нью-Йорка вступил в борьбу за пост президента США под лозунгом "Трудящиеся прежде всего" (Working People First). Де Блазио родился в 1961 году на Манхэттене. В 2000 году он руководил штабом Хиллари Клинтон на выборах в Сенат Конгресса США от штата Нью-Йорк. С 2010 года он занимал пост общественного защитника - одну из самых влиятельных должностей в городской администрации.

В 2013 году де Блазио одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка. В должность он вступил 1 января 2014 года, став первым с 1993 года демократом на посту градоначальника крупнейшего американского мегаполиса. В 2017 году де Блазио был переизбран на второй срок.

Де Блазио стал 24-м демократом, объявившим о намерении баллотироваться на пост президента. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин).

От Республиканской партии в президентской гонке пока участвуют двое - Трамп и экс-губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд. Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.