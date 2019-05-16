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В США заявили, что не прекращали обучение пилотов Турции на истребителях F-35

В Пентагоне считают, что Анкара откажется от покупки у Москвы ЗРС С-400

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты не останавливали пока обучение турецких военных летчиков навыкам пилотирования истребителей - бомбардировщиков F-35, несмотря на намерения Анкары приобрести у Москвы зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом сообщила в четверг на встрече с небольшой группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, министр ВВС США Хезер Уилсон.

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"Мы продолжаем тренировать турецких пилотов на авиабазе Люк (штат Аризона)", - сказала представитель руководства Пентагона.

"Однако, - уточнила Уилсон, - мы не думаем, что сможем передать эти самолеты стране, имеющей [комплекс] С-400, который был создан для того, чтобы пытаться наносить поражение самолетам F-35 или подобным им".

Министр допустила, что Турция все же откажется от покупки у России ЗРС С-400. "Это возможно, и [американские] дипломаты продолжают над этим работать", - заявила Уилсон. Когда у нее вторично поинтересовались, действительно ли власти Турции, по ее мнению, сделают такой шаг, министр американских ВВС ответила: "Возможно".

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что, в случае приобретения этих систем вооружений, США могут отказать Турции в продаже F-35. С-400 "Триумф" - ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.

Турция заказала у США к настоящему времени 30 самолетов F-35 из возможных 100. F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.

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