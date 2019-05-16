Дату отставки Мэй определят после голосования по соглашению о Brexit

ЛОНДОН, 16 мая. /ТАСС/. Даты ухода премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в отставку и избрания нового лидера Консервативной партии, который займет должность главы правительства, будут определены в начале июня после парламентского голосования по проекту соглашения об условиях Brexit. Об этом говорится в письменном заявлении, распространенном в четверг Грэмом Брейди - главой комитета 1922 Консервативной партии, объединяющего рядовых парламентариев-тори (так называемых заднескамеечников).

В четверг Мэй посетила закрытое заседание комитета, на котором, по данным британских СМИ, ее однопартийцы пытались заставить премьер-министра назвать точную дату ухода в отставку. Тем не менее, как следует из заявления Брейди, Мэй отказалась это делать.

"Мы [с премьер-министром] договорились о том, что встретимся после второго чтения Билля о Brexit, чтобы согласовать график избрания нового лидера Консервативной и юнионистской партии (официальной названия консервативной партии Великобритании - прим. ТАСС)", - говорится в документе.

Второе чтение Билля о Brexit, который предполагает утверждение проекта соглашения о выходе страны из ЕС, должно состояться в период с 3 по 7 июня, однако точная дата голосования, которое станет уже четвертым по счету, пока не определена. Как ранее сообщала газета "Дейли телеграф", рядовые консерваторы готовы к тому, чтобы уже 12 июня во второй раз с декабря прошлого года поставить на внутрипартийное голосование вопрос о доверии премьеру. Ранее Мэй объявила о том, что уйдет с должности после того, как Палата общин одобрит соглашение о Brexit.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после того, как подала письменное уведомление о намерении выйти из сообщества. Однако депутаты Палаты общин уже трижды отклоняли проект соглашения об условиях Brexit, которого Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В марте Брюссель предоставил Лондону так называемую двойную отсрочку Brexit - до 12 апреля или 22 мая.

Мэй в итоге не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС повторный запрос о продлении этого срока. По итогам состоявшегося 11 апреля экстренного саммита ЕС дату Brexit отсрочили до 31 октября. В настоящий момент Мэй ведет переговоры с оппозиционной Лейбористской партией, чтобы заручиться поддержкой большинства членов Палаты общин и утвердить соглашение. Британские политические обозреватели, считают, что шансы на успешное завершение переговоров невысоки, как и на то, что депутаты, наконец, одобрят сделку с Брюсселем.