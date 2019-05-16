В администрации Порошенко сообщили о договоренностях с ЕС продлить санкции против России

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Заместитель руководителя администрации президента Украины по вопросам внешней политики Константин Елисеев сообщил, что уходящему главе государства Петру Порошенко удалось договориться с представителями ЕС о продлении антироссийских санкций. По его словам, ограничительные меры останутся в силе как минимум шесть месяцев.

"Продолжение санкций никто не гарантирует. Единственное, что могу подтвердить, благодаря визиту президента в Брюссель удалось достичь принципиальной договоренности, что санкции в июне будут продлены. Это санкции ЕС по отношению к России на следующие полгода, дальше это будет зависеть от дипломатии и внешней политики, дипломатического мастерства и президента, и министра", - сказал он в эфире телеканала "Прямой".

Конференция высокого уровня "Восточного партнерства" проходила во вторник в Брюсселе с участием представителей Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Украины и Молдавии. Украину представлял президент Петр Порошенко. Он завершил речь благодарностью за введение Евросоюзом санкций против России. Кроме того, Порошенко поблагодарил Европарламент за "единогласную поддержку Украины" и выразил надежду, что она сохранится.

Ранее Елисеев подтвердил появившуюся в четверг в украинской прессе информацию о своей отставке. Решение он пояснил желанием "освободить место для новой команды". Он был назначен заместителем главы администрации президента в июле 2015 года, а до этого более пяти лет представлял Украину в ЕС.