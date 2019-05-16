В Раду внесли проекты постановлений об увольнении ключевых министров правительства

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Внефракционный депутат Верховной рады Виталий Куприй зарегистрировал проекты постановлений об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Данные об этом появились в четверг в электронной системе парламента.

Он также инициировал процедуру увольнения генерального прокурора страны Юрия Луценко и главы Национального банка Украины (Центробанка) Якова Смолия. Тексты пояснительных записок к данным документам пока отсутствуют.

На Украине большинство министров назначаются по представлению председателя правительства, но есть две "президентские" должности - министр обороны и министр иностранных дел, кандидатуры которых представляет глава государства. Также президент участвует в назначении глав Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры.