В парламенте Австрии призвали не демонизировать Путина

ВЕНА, 16 мая. /ТАСС/. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен констатировал отсутствие кризиса доверия между Европой и Россией, поэтому не нужно демонизировать российского президента Владимира Путина. Об этом заявил в четверг заместитель руководителя комитета по внешней политике Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) от правящей Австрийской народной партии Райнхольд Лопатка, обращаясь к депутатам оппозиционных партий Австрии.

В четверг в парламенте Австрии прошли длительные дебаты депутатов на тему российского влияния на правительство республики. Поводом для них стало выступление канцлера Себастьяна Курца с ответом на запрос председателя оппозиционной партии "Новая Австрия - Либеральный форум" Беате Майнль-Райзингер о готовности Австрии к защите от манипуляций, хакерских атак и дезинформации со стороны России при проведении выборов в Европейский парламент.

"Вы демонизируете российского президента. Не надо вам так бояться. Федеральный президент [Александер] Ван дер Беллен вчера был в России. Знаете, что он сказал: я не вижу никакого кризиса доверия между Европой и Россией, нужно просто иметь терпение, потому что за пять минут нельзя решить очень сложные проблемы. Федеральный президент Ван дер Беллен пригласил в Зальцбург президента [Владимира] Путина, которого вы демонизируете. Газета Kurir написала сегодня, что президенты беседовали полчаса друг с другом, дольше запланированного времени в хорошей, лучшей атмосфере. Не надо вам бояться. Слишком большой страх подобен смерти, говорят у нас в Восточной Штирии", - призвал Лопатка депутатов партии "Новая Австрия - Либеральный форум".

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в среду провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Оба лидера приняли участие в учредительном заседании форума общественности "Сочинский диалог".