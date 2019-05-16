{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В парламенте Австрии призвали не демонизировать Путина

Замруководителя комитета по внешней политике Национального совета Австрии Райнхольд Лопатка заявил австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу, что ему не надо бояться президента России

ВЕНА, 16 мая. /ТАСС/. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен констатировал отсутствие кризиса доверия между Европой и Россией, поэтому не нужно демонизировать российского президента Владимира Путина. Об этом заявил в четверг заместитель руководителя комитета по внешней политике Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) от правящей Австрийской народной партии Райнхольд Лопатка, обращаясь к депутатам оппозиционных партий Австрии.

В четверг в парламенте Австрии прошли длительные дебаты депутатов на тему российского влияния на правительство республики. Поводом для них стало выступление канцлера Себастьяна Курца с ответом на запрос председателя оппозиционной партии "Новая Австрия - Либеральный форум" Беате Майнль-Райзингер о готовности Австрии к защите от манипуляций, хакерских атак и дезинформации со стороны России при проведении выборов в Европейский парламент.

"Вы демонизируете российского президента. Не надо вам так бояться. Федеральный президент [Александер] Ван дер Беллен вчера был в России. Знаете, что он сказал: я не вижу никакого кризиса доверия между Европой и Россией, нужно просто иметь терпение, потому что за пять минут нельзя решить очень сложные проблемы. Федеральный президент Ван дер Беллен пригласил в Зальцбург президента [Владимира] Путина, которого вы демонизируете. Газета Kurir написала сегодня, что президенты беседовали полчаса друг с другом, дольше запланированного времени в хорошей, лучшей атмосфере. Не надо вам бояться. Слишком большой страх подобен смерти, говорят у нас в Восточной Штирии", - призвал Лопатка депутатов партии "Новая Австрия - Либеральный форум".

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в среду провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Оба лидера приняли участие в учредительном заседании форума общественности "Сочинский диалог".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАвстрияРоссия
США ввели санкции против чеченского спецотряда "Терек" и пяти россиян
Ограничительные меры, в частности, распространяются на командира отряда Абузайда Висмурадова
Читать полностью