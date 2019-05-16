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Зеленский решил провести конкурс на должности глав областей Украины

Ранее он объявил конкурс на должность пресс-секретаря президента

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен провести конкурс на замещение должностей губернаторов областей страны. Для этого он обратился за помощью в подборе кандидатур к международным кадровым агентствам.

"Команда [Зеленского] уже имеет определенное количество кандидатур, в частности на должности руководителей администраций в разных областях Украины. Но и здесь нам нужна ваша помощь с инструментами адекватной оценки этих людей, потому что в целом мы хотим провести прозрачный конкурс на эти должности <...>", - цитирует в четверг обращение Зеленского к представителям кадровых агентств телевизионная служба новостей украинского канала "1+1".

Это не первая инициатива Зеленского по открытому поиску специалистов. Ранее он объявил конкурс на должность пресс-секретаря президента. Заявки на участие уже подали несколько тысяч украинцев.

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