NYT: Трамп заявил и.о. главы Пентагона, что не хочет начинать войну с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не хочет начинать войну с Ираном. Как сообщила в четверг на своем сайте газета The New York Times, об этом он заявил в среду исполняющему обязанности министра обороны США Патрику Шанахану на секретном брифинге в Белом доме.

По данным источников издания, брифинг был проведен после получения данных американской разведки, согласно которым Вооруженные силы Ирана провели погрузку ракет на небольшие суда в Персидском заливе. По мнению некоторых представителей американской администрации, Тегеран ведет подготовку к нанесению ракетного удара по боевым кораблям США или их союзников.

Согласно публикации, Трамп твердо заявил, что не хочет военного столкновения с Ираном.

В понедельник The New York Times со ссылкой на источники в администрации сообщила, что США рассматривают возможность отправки вооруженных сил на Ближний Восток для сдерживания Ирана. По данным издания, 9 мая Шанахан представил план, предполагающий отправку 120 тыс. военных в страны Ближнего Востока.

В мае 2018 года Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В ноябре были восстановлены антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти. СВПД был заключен в 2015 году и ограничивал ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

Президент Ирана Хасан Роухани 8 мая заявил, что Тегеран принял решение прекратить выполнять обязательства по двум пунктам СВПД. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у Ирана обогащенного урана и тяжелой воды в другие страны. По словам Роухани, право на это дают Тегерану статьи 26 и 36 ядерного соглашения. Кроме того, Иран ожидает, что в течение 60 дней другие участники сделки примут меры для его сохранения и выполнения обязательств.