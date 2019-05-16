Первый зампред Еврокомиссии считает, что Россия и Китай пытаются расколоть Евросоюз

БЕРЛИН, 16 мая. /ТАСС/. Кандидат на пост главы Еврокомиссии (ЕК) от фракции социалистов в Европарламенте - первый зампред ЕК Франс Тиммерманс - и претендент от Европейской народной партии Манфред Вебер едины во мнении, что извне будут осуществляться попытки оказать влияние на предстоящие выборы в Европарламент. Дебаты между ними транслирует в четверг второй немецкий телеканал ZDF.

"Мы не только опасаемся этого, мы знаем, что это происходит, - сказал Вебер, отвечая на соответствующий вопрос. - В ситуации с Brexit оказывалось влияние, во время президентских выборов в США оказывалось влияние, то же наблюдалось в вопросе Каталонии в Испании, мы наблюдали за этим во всей Европе".

"В нынешней ситуации мы просим людей быть осторожными с информацией, в социальных сетях распространяется очень много "фейковых" новостей", - заметил он. По его мнению, ЕС нуждается в независимой журналистике и механизмах регулирования соцсетей.

Тиммерманс утверждал, что на Западе не могли представить себе, что есть другие общества [страны], такие как Россия, которые сделают оружие из "фейковых" новостей. "Это действительно оружие России для ослабления нашего общества", - заявил он.

"Мы должны защищаться, принять меры против этого и не быть наивными, поскольку другие страны, такие как Россия и Китай, пытаются посредством этих инструментов нас расколоть", - считает Тиммерманс.

На Западе неоднократно обвиняли Москву в попытках повлиять на выборы в США и Европе. Москва много раз отвергала подобные утверждения.