Трамп заявил о намерении повысить долю высококвалифицированных мигрантов в США до 57%

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен реформировать миграционную систему США, увеличив долю высококвалифицированных специалистов среди прибывающих в страну мигрантов с 12% до 57%. Об этом он заявил журналистам в ходе выступления в четверг в Белом доме.

"В случае принятия наш план изменит миграционную систему, сделает ее гордостью нашей страны на зависть всему миру. Мы увеличим долю высококвалифицированных специалистов с 12% до 57%", - сказал американский лидер. Новая миграционная система носит название "Построим Америку" (Build America) - она представляет собой балльную систему, которая оценивает способности мигранта, знания и навыки, а также материальное положение. Введение этой системы также отменяет возможность получить визу случайным образом с помощью лотереи на получение вида на жительство (Green card), с помощью которой в страну ежегодно попадают до 50 тыс. человек.

Хозяин Белого дома также подчеркнул, что в случае реформирования миграционной системы въезжающие в страну должны будут проходить тест на знание английского языка. "Чтобы способствовать их интеграции, ассимиляции и единству страны в будущем, мигранты должны будут учить английский и сдавать экзамены, чтобы попасть в США", - подчеркнул он.