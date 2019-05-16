Власти США обвинили четырех активистов в создании помех работе посольства Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Власти США выдвинули обвинения в создании помех деятельности дипломатической миссии группе активистов, арестованных в четверг за попытку предотвращения перехода посольства Венесуэлы в Вашингтоне под контроль ставленников оппозиции этой страны. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС позднее в тот же день одна из основательниц женского антивоенного движения CodePink Медея Бенджамин.

Ее единомышленники находились примерно с середины апреля внутри венесуэльского посольства в США, не давая занять его представителям оппозиции во главе с Карлосом Веккьо. Последний был ранее назначен лидером оппозиции Хуаном Гуайдо временным поверенным в делах Венесуэлы в США.

Бенджамин подтвердила, что сотрудники компетентных органов США в результате совершенного в четверг утром рейда задержали четырех человек. "Арестованы четверо активистов", - сказала основательница движения CodePink. На просьбу уточнить, известно ли ей, совершение какого именно правонарушения власти США инкриминируют задержанным, она ответила утвердительно. "Им предъявлены обвинения в создании помех функциям посольства", - заявила Бенджамин. По ее словам, арестованные пока находятся за решеткой. На вопрос о том, освобождена ли уже эта четверка, Бенджамин ответила: "Нет, завтра [в пятницу]".

13 мая сотрудники американских правоохранительных органов потребовали от активистов покинуть здание дипмиссии под угрозой ареста. Однако задержания тогда не производилось из-за отсутствия у компетентных органов США соответствующих ордеров. Как ранее объясняли сами активисты, доступ в посольство они получили законно - ключи им передали венесуэльские дипломаты, представлявшие правительство в Каракасе во главе с президентом Николасом Мадуро. Эти дипломаты были вынуждены покинуть США по требованию Вашингтона.

Затем Госдепартамент объявил о намерении передать под контроль оппозиции венесуэльское посольство и принять меры в отношении занявших его активистов. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в четверг назвал действия администрации США в отношении посольства нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.