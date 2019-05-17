Председатель Палаты представителей США раскритиковала иммиграционную реформу Трампа

ТАСС, 17 мая. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от Калифорнии) выступила с осуждением иммиграционной реформы, предложенной президентом Дональдом Трампом. Об этом в четверг сообщила телекомпания ABC.

Пелоси заявила, что план Трампа является изначально "мертворожденным" и "не является серьезным предложением". Критики спикера удостоилась оценивающая способности мигрантов балльная система, на принципе которой основана эта реформа. Данный концепт она назвала "уничижительным".

Как отмечает газета The Hill, представители Демократической партии требуют от любого плана иммиграционной реформы наличия мер защиты для иммигрантов, которых в США называют Dreamers ("Мечтатели"). Это люди, которые незаконно попали в США в детском возрасте и остались в стране.

"Белый дом объединил худшие из своих провальных планов по решению вопроса иммиграции: "зеленый свет" политике варварского удержания под арестом семей [нелегальных иммигрантов], идея [строительства] неэффективной и бесполезной пограничной стены, полный отказ от поддержки наших патриотичных и решительных "мечтателей", а также уничтожение нашей системы защиты беженцев", - сказала Пелоси в своем заявлении.

Миграционная реформа, предложенная Трампом, носит название "Построим Америку". Она представляет собой балльную систему, которая оценивает способности мигранта, знания и навыки, а также материальное положение. Введение этой системы также отменяет возможность получить визу случайным образом по лотерее на получение вида на жительство (Green card), с помощью которой в страну ежегодно попадают до 50 тыс. человек.