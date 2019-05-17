Помпео: борьба с терроризмом является примером успешного сотрудничества США и России

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе. Об этом заявил в четверг государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью радиостанции Fox News .

"Есть сферы, в которых мы не только можем тесно работать вместе, но и делали это в прошлом. Когда я был директором ЦРУ, мы сотрудничали в сфере борьбы с терроризмом во всем мире, мы передавали информацию о террористических угрозах между нашими двумя странам. Я точно могу сказать, что благодаря информации, которую предоставили нам россияне, мы сохранили в безопасности американских граждан, и я знаю также, что мы спасли жизни россиян за счет информации, которая была у нас в распоряжении", - сказал он.

Госсекретарь США также в очередной раз подчеркнул, что переговоры в Сочи, где он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным, прошли успешно. "Мы приехали туда для того, чтобы провести очень содержательные переговоры, и нам успешно удалось сделать это", - заявил дипломат.

Помпео добавил, что снижение уровня насилия в Афганистане отвечает внешнеполитическим интересам как России, так и Соединенных Штатов.

Ему был задан вопрос о том, в каких сферах, по его мнению, сотрудничество США с РФ отвечает интересам обеих стран. "Сегодня в Афганистане мы работаем над тем, чтобы добиться перемирия. Россия находится очень близко к Афганистану и испытывает террористическую угрозу, которая может исходить оттуда, ровно так же, как ей могут быть подвергнуты и Соединенные Штаты", - сказал Помпео. "Если бы мы добились сокращения насилия там, мы сделали бы добро для обеих наших стран", - подчеркнул он.

Помпео также отметил, что еще одной сферой, в которой интересы двух стран пересекаются, является процесс денуклеаризации КНДР. "Русские заинтересованы в том, чтобы гарантировать, что в этом регионе не будут свободно распространяться ядерные материалы. Они граничат с Северной Кореей, - сказал он. - Они [Россия] заинтересованы в том, чтобы помочь развитию северокорейской экономики, когда закончится процесс денуклеаризации".

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