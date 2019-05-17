КНДР намерена добиваться от ООН подлинного международного правосудия

ПХЕНЬЯН, 17 мая. /ТАСС/. Власти КНДР заявили о необходимости стремиться к установлению нового международного порядка, который обеспечит подлинное международное правосудие. Об этом говорится в комментарии МИД КНДР, опубликованном в четверг вечером на официальном сайте ведомства.

"Новый международный порядок, основанный на суверенитете, должен быть установлен, чтобы осуществить подлинное международное правосудие, - отмечается в сообщении. - Важно гарантировать справедливость в деятельности ООН и других международных организаций в целях установления нового международного порядка".

Как полагают в Пхеньяне, "в настоящее время на международной арене глобально признанные фундаментальные принципы, регулирующие международные отношения, грубо нарушаются". Отмечается, что "действия империалистов, направленные на агрессию и войну, оправдываются и узакониваются, при этом попытки империалистов по своему собственному усмотрению нарушать суверенитет других стран становятся все более явно выраженными".

В качестве примера в сообщении приводится недавний опыт Сирии и Венесуэлы, где, по мнению Пхеньяна, "действия империалистов предприняты с целью отстранить законно избранного президента суверенного государства". "Подобные вооруженные вторжения или вмешательства во внутренние дела совершаются под предлогом борьбы с терроризмом якобы для обеспечения мира и защиты прав человека", - подчеркнули в МИД КНДР.

Как считают авторы комментария, в настоящее время Организация Объединенных Наций представляет интересы лишь нескольких стран, что в Пхеньяне считают противоречащим уставу ООН. "Реальность заключается в том, что так называемые "резолюции" принимаются в ООН и на других международных площадках, чтобы служить только для того, чтобы оправдать и узаконить произвол отдельных стран, - подчеркивается в комментарии. - При этом неслыханные акты несправедливости по осуществлению нажима путем санкций в отношении жертв открыто совершаются от имени ООН на том основании, что жертвы выступали против преступников".

"Как и в прошлые годы КНДР не пойдет даже на малейшие уступки или компромиссы по вопросам, касающимся основополагающих интересов нашего государства и народа, и приложит решительные меры для достижения подлинного правосудия, которое служит справедливому удовлетворению требований независимости и интересов всех стран и наций", - резюмировали в МИД КНДР.