Министр обороны Японии хотел бы провести отдельные переговоры с Шойгу в Токио

ТОКИО, 17 мая. /ТАСС/. Министр обороны Японии Такэси Ивая выразил пожелание провести отдельные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, когда тот прибудет в Токио на предстоящую 30 мая встречу глав дипломатических и оборонных ведомств двух стран по формуле "два плюс два".

"Хотелось бы обсудить с министром Шойгу оборонные связи между Японией и Россией, - приводит его слова информационное агентство Kyodo. - Важно проводить обмен мнениями в сфере обеспечения безопасности, способствовать укреплению доверия с Россией".

Министр обороны отметил, что Токио намерен также вести упорные переговоры с Москвой о заключении мирного договора. В то же время Ивая, передает Kyodo, не стал отвечать на вопросы журналистов, связанные с озабоченностью России по поводу возможного появления военных объектов США на островах южной части Курил в случае их гипотетической передачи Японии.

10 мая глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров в Москве со своим японским коллегой Таро Коно сообщил, что встреча министров иностранных дел и министров обороны двух стран в формате "два плюс два" состоится в Токио 30 мая.

Предыдущий раунд двусторонних переговоров по такой схеме состоялся 31 июля 2018 года в Москве.