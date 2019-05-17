В Швейцарии участники круглого стола обсудили развитие связей между Россией и Западом

КОППЕ /Швейцария/, 17 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Швейцария призвана играть более активную роль в развитии связей между Россией и Западом. Такое мнение высказали участники состоявшегося в четверг в городе Коппе 12-го ежегодного круглого стола, организованного почетным генеральным консульством РФ в Лозанне.

Посол РФ в Швейцарской Конфедерации Сергей Гармонин отметил в своем выступлении, что, "несмотря на отдельные сбои,... мы высоко ценим усилия Швейцарии в деле, как говорят здесь оказания "добрых услуг". "Считаем, что в целом конфедерации удается справляться со своими посредническими задачами", - сказал дипломат, добавив: "И в дальнейшем ожидаем от Швейцарии объективного подхода к наиболее злободневным проблемам и рассчитываем на учет Берном всего контекста происходящего".

Гармонин заметил, что "объявленные Швейцарией так называемые меры по предотвращению обхода с территории конфедерации ограничений ЕС, введенных против России", - это, по сути, "те же антироссийские санкции". Он также обратил внимание на тот факт, что Берн, признав независимость Косова, в то же время не желает "принять более чем очевидную волю населения Крыма быть с Россией".

В дискуссии, проходившей в замке города Коппе, помимо российского посла приняли участие заместитель директора Российского совета по международным делам Тимур Махмутов, председатель Комитета по международным делам Совета кантонов (верхняя палата парламента) Швейцарии Филиппо Ломбарди и славист, бывший дипломат Лоренцо Амберг. Во вступительном слове почетный генеральный консул РФ Фредерик Паулсен подчеркнул важную роль круглого стола в Коппе как площадки для обмена мнениями между россиянами и швейцарцами. "Сейчас происходит все меньше контактов между Россией и Западной Европой, и наши дискуссии в Коппе - одни из немногих, которые еще остались", - констатировал он, выразив надежду, что эта площадка будет способствовать коммуникации и обсуждению актуальных вопросов.

Дискуссия обо всех аспектах отношений

Подводя в интервью ТАСС итоги дискуссии, Сергей Гармонин подчеркнул, что круглый стол вызвал большой интерес. "На круглый стол пришли члены федерального и кантонального парламентов, и сама дискуссия была живой, непосредственной. Считаю, что было интересно и полезно", - резюмировал посол.

"Такие площадки нужны, здесь можно открыто и прямо говорить о наших отношениях", - заявил ТАСС модератор дискуссии, журналист и писатель Эрик Хёсли. "Уже 12 лет идет разговор обо всех аспектах наших отношений: это геополитика, история, культура, инновации. Что касается нынешней встречи, то она показала, что роль швейцарского нейтралитета уже не та, что была прежде, когда было два блока. Сейчас стало труднее выполнять эту миссию. Участники дискуссии высказались за активизацию посреднической роли Швейцарии".