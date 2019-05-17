Японская оппозиция потребовала отставки депутата парламента за слова о захвате Курил

ТОКИО, 17 мая. /ТАСС/. Шесть оппозиционных партий Японии приняли в пятницу решение коллективно внести на рассмотрение нижней палаты парламента заявление о необходимости добровольной отставки депутата Ходака Маруямы, который ранее призвал обсудить целесообразность военного захвата южной части Курил. В настоящее время оппозиция ведет переговоры с силами правящей коалиции о возможности принятия общей резолюции такого содержания, передает информационное агентство Kyodo .

Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

В число оппозиционной группировки входит и партия "Исин-но кай", членом которой ранее был депутат Маруяма. Однако 14 мая он был исключен из нее за свою выходку.

В минувшие выходные депутат Маруяма сопровождал группу бывших жителей южной части Курил в их поездке на остров Кунашир в рамках безвизовых обменов. На обратном пути за ужином он публично призвал членов делегации высказаться о целесообразности военного захвата этих территорий. Глава группы от лица всех присутствовавших ответил, что не хотел бы использовать в данном случае слово "война". Однако депутат не останавливался и продолжил заводить разговор о том, что острова можно силой отвоевать у России, хотя глава делегации на все реплики такого рода отвечал, что то "война не нужна". Во время разговора, как сообщается, депутат находился в состоянии алкогольного опьянения.

Он уже извинился за свои слова и сам подал прошение об исключении из партии. Правительство Японии также осудило поведение Маруямы. Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, в частности, заявил, что подобные высказывания вызывают сожаление, а проблему принадлежности южной части Курил, по его словам, можно решать только дипломатическим путем.

Заявление депутата намерено осудить также законодательное собрание самой северной японской префектуры Хоккайдо, к которой непосредственно примыкают Курильские острова.

Москва и Токио много десятилетий продолжают переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого стали разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.