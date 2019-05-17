СМИ: экипаж самолета ВВС Канады прекратил взлет из-за ослепления лазером

ОТТАВА, 17 мая. /ТАСС/. Экипаж военно-транспортного самолета канадских ВВС CC-130 Hercules был вынужден прекратить взлет, так как пилоты были ослеплены лазером. Об этом сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел в начале недели после захода солнца в районе военной базы Гринвуд в провинции Новая Шотландия. Пилоты готовились ко взлету, когда луч лазера был направлен прямо на кабину Hercules. Источник излучения находился за пределами военной базы. По горячим следам злоумышленника или злоумышленников задержать не удалось. В настоящее время полиция продолжает поиски.

"Лазерные лучи представляют серьезную угрозу для авиации. Они могут нарушить зрение пилотов и тем самым поставить под угрозу их жизни, жизни тех, кто находится в самолете и на земле", - заявил заместитель командира базы подполковник Бруно Бэйкер. По его словам, в случае ослепления пилотов лазерами, они, согласно инструкции, должны как можно скорее посадить самолет.

По данным Министерства транспорта Канады, ежегодно в стране фиксируется порядка 400 случаев ослепления пилотов лазером. За такие правонарушения предусмотрен штраф в размере от 5 тыс. до 100 тыс. канадских долларов ($3,7 тыс.-74 тыс.), а также тюремное заключение на срок до пяти лет.

В последнее время канадские пилоты стали подвергаться новой опасности - появлению в зоне аэропортов самодельных беспилотных летательных аппаратов. За последние пять лет БПЛА около 500 раз создавали угрозу для полетов самолетов в небе над Канадой. В результате правительство страны ужесточило правила использования беспилотников частными лицами. Они вступят в силу 1 июня текущего года.

Новые правила, в частности, предусматривают введение полного запрета на полеты дронов около аэропортов и в районах различных инцидентов и происшествий. Кроме того, предусматривается дополнительная ответственность для операторов беспилотников за управление ими в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Штраф за нарушение закона составляет 25 тыс. канадских долларов (около $19 тыс.). Предусмотрена и уголовная ответственность.