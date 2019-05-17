Глава МИД Германии выступил за то, чтобы Россия осталась в Совете Европы

ТАСС, 17 мая. Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас высказался за то, чтобы Россия осталась членом Совета Европы, обладающим всеми правами и обязанностями. Об этом в пятницу сообщила газета Handelsblatt.

"Россия является частью Совета Европы. Я надеюсь, что на этой встрече мы сможем сделать решающий шаг по этому вопросу", - заявил Маас перед вылетом в Хельсинки на сессию Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).

Предстоящая министерская сессия приурочена к семидесятилетнему юбилею образования организации, главная тема повестки дня - "Современные вызовы будущему Совета Европы". Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на сессии ожидается обсуждение решений, которые касаются вывода Совета Европы из кризиса, который был спровоцирован незаконным лишением прав российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Во встрече в Хельсинки примет участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Спор о членстве России в Совете Европы продолжается уже пять лет. В ответ на присоединение Крымского полуострова ПАСЕ в 2014 году лишила Россию определенных прав, включая право голоса. В ответ на санкции Москва решила больше не присылать делегации в ПАСЕ. Кроме того, с лета 2017 года Россия больше не платит членские взносы в Совет Европы.