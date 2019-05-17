Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Действующий президент Украины Петр Порошенко распорядился обеспечить проведение мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского, подписав соответствующий указ.
Документ опубликован на сайте Порошенко.
В частности, предусматривается создание организационного комитета по обеспечению проведения мероприятий, связанных с принесением присяги. Так, Порошенко поручил министерству иностранных дел пригласить иностранные делегации (представителей дипломатического корпуса иностранных государств) на мероприятие и решить вопрос, связанный с их пребыванием на Украине.
Инаугурация нового президента Украины назначена на 20 мая.