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Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского

Действующий президент Украины поручил МИД пригласить иностранные делегации на мероприятие
Президент Украины Петр Порошенко Анна Марченко/ТАСС
Описание
Президент Украины Петр Порошенко
© Анна Марченко/ТАСС

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Действующий президент Украины Петр Порошенко распорядился обеспечить проведение мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского, подписав соответствующий указ.

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Документ опубликован на сайте Порошенко.

В частности, предусматривается создание организационного комитета по обеспечению проведения мероприятий, связанных с принесением присяги. Так, Порошенко поручил министерству иностранных дел пригласить иностранные делегации (представителей дипломатического корпуса иностранных государств) на мероприятие и решить вопрос, связанный с их пребыванием на Украине.

Инаугурация нового президента Украины назначена на 20 мая.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичЗеленский, Владимир Александрович
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