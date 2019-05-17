Польские спецслужбы задержали подозреваемого в подготовке теракта

ВАРШАВА, 17 мая. /ТАСС/. Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина страны Миколая Б. (фамилия по польским законам не называется), который подозревается в подготовке к проведению на территории страны террористического акта. Об этом польские спецслужбы сообщили в пятницу журналистам.

Известно, что задержание было произведено 9 мая. "Задержанный является членом мусульманского сообщества в Варшаве. Неофициально он использует имя Мухаммед", - указано в сообщении.

По данным спецслужб, Миколай Б. планировал теракт в общественном месте. "Покушение должно было стать местью противникам исламской религии", - пояснили спецслужбы. Сообщается также, что ранее мужчина проходил лечение от психического расстройства.

Задержанный не признал свою вину. По польским законам, ему грозит от трех месяцев до пяти лет лишения свободы.