КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Верховную раду отменить депутатскую неприкосновенность. Об этом он заявил в пятницу на пленарном заседании парламента.

"Неприкосновенность депутатов парламента и других чиновников разъедает изнутри, разрешает расширять рамки и нарушать закон, за это все равно надо будет отвечать. Давайте сейчас примем решение и снимем неприкосновенность", - сказал премьер, добавив, что это, по его убеждению, "правильно, честно и достойно".

По словам Гройсмана, вопрос депутатской неприкосновенности в числе тех, при решении которого можно "вернуть доверие людей".

В ходе избирательной кампании избранный президент Украины Владимир Зеленский обещал сразу после инаугурации сделать всех равными перед законом, сняв неприкосновенность с депутатов, судей и президента. Это зафиксировано в его программе действий. Действующий президент Украины Петр Порошенко неоднократно заявлял об отмене иммунитета для чиновников, но не предпринял для этого практических шагов.

Тема неприкосновенности на Украине всплывает всегда перед выборами Рады и президента.

Ранее спикер парламента Андрей Парубий заявлял, что голосование за отмену неприкосновенности пройдет либо осенью 2018 года, либо в феврале 2019 года. Для реализации этой нормы должны проголосовать должны 300 депутатов. Но вопрос не был поставлен для принятия решения депутатами. По мнению экспертов, нежелание провластных фракций запускать процедуру снятия иммунитета объяснялось непредсказуемостью грядущих президентских выборов. Сохранив неприкосновенность, депутаты рассчитывали подстраховаться в случае проигрыша Порошенко.