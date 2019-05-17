Министры Совета Европы считают необходимыми равные возможности для участия в работе ПАСЕ

ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая. /ТАСС/. Все страны - участницы Совета Европы (СЕ) должны иметь равные возможности по участию в работе Комитета министров СЕ и Парламентской ассамблеи СЕ. Об этом говорится в заявлении Комитета министров организации, опубликованном на сайте Совета Европы после встречи глава МИД стран СЕ в Хельсинки.

"Министры на головной сессии в Хельсинки заявили, что странам-участницам следует быть допущенными до участия на равной основе в работе Комитета министров и Парламентской ассамблеи", - указано в документе.

Кроме того, говорится в заявлении, "одной из фундаментальных обязанностей стран СЕ является оплата взносов в бюджет организации". Главы МИД заявили также, что "приветствовали бы, чтобы делегации всех стран-участниц принимали участие в сессии Парламентской ассамблеи в июне, с учетом важности выбора генерального секретаря и судей Европейского суда по правам человека".

Встреча Комитета министров СЕ проходит 16-17 мая в Хельсинки. Одной из тем является кризис в отношения Совета Европы и России.

Россия и Совет Европы

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ.

В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях и с 2016 года не направляет заявку на подтверждение своих полномочий. Россия также предложила внести в регламент ПАСЕ положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий депутатов, кроме их избирателей.

С 2017 года Россия также заморозила выплату своих взносов в бюджет Совета Европы. В связи с этим в октябре 2018 года генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что права России на представительство в уставных органах СЕ - Комитете министров и Парламентской ассамблее - могут быть приостановлены с июня 2019 года за систематическую неуплату членских взносов.