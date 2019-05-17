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Кризис на Украине

Радикальная партия Украины готова принимать участие в формировании новой коалиции в Раде

Лидер партии Олег Ляшко заявил, что это станет возможным при условии радикальной смены экономической политики страны

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Фракция Радикальной партии в Верховной раде готова принимать участие в формировании новой коалиции. Об этом с трибуны парламента заявил лидер партии Олег Ляшко.

"Наша команда готова принимать участие в обсуждении вопроса о формировании новой коалиции в парламенте", - отметил он.

При этом политик назвал ряд условий, при которых это станет возможным. "Мы готовы обсуждать вопрос об участии в коалиции при условии учета наших предложений: радикальная смена экономической политики, радикальная смена политики, в частности пересмотр бюджета, вычищение коррупционных схем, повышение зарплат и пенсий, пересмотр соглашения с МВФ", - перечислил радикал.

Ранее спикер Рады Андрей Парубий сообщил о расформировании коалиции в связи с выходом из ее состава фракции партии "Народный фронт".

Теги
УкраинаКризис на УкраинеПарубий, Андрей Владимирович
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