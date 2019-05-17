Лукашенко заявил, что дату парламентских выборов в Белоруссии назначат в ближайшее время

МИНСК, 17 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время власти определятся с оптимальной датой проведения парламентских выборов, предвыборные мероприятия, предусмотренные законодательством ‚ должны начаться уже в августе.

"Выборы предлагается провести в ноябре этого года. С оптимальными датами мы определимся в ближайшее время. Это означает, что основные предвыборные мероприятия, предусмотренные законодательством‚ должны начаться уже в августе", - сказал глава государства в пятницу на совещании по организации и проведению предстоящих выборов в Палату представителей (нижняя палата) и Совет Республики (верхняя палата) Национального собрания.

По его словам, которые приводит агентство БелТА, сейчас необходимо обсудить готовность местных органов власти к проведению парламентских выборов, предварительно решить все организационные вопросы, чтобы в период активной избирательной кампании обеспечить спокойную обстановку для свободного волеизъявления белорусского народа.

"Требования к проведению избирательной кампании неизменны. Это должны быть честные, справедливые выборы, без надуманных ограничений, чтобы ни у кого не было сомнений в их легитимности", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко также отметил, что парламент должен стать площадкой для диалога депутатов с различными политическими взглядами. "Парламент должен стать дискуссионной площадкой для диалога депутатов с разными политическими взглядами, при этом разделяющих главные принципы: независимость страны, стабильное развитие и рост благосостояния белорусского народа", - сказал глава государства.

Внутреннее дело страны

Лукашенко заявил, что предстоящие парламентские выборы белорусы проводят прежде всего для себя, однако попадать под зарубежную критику нежелательно.

"Надо сделать все в строгом соответствии с нашим законодательством. Еще раз хочу подчеркнуть: выборы мы организовываем для своей страны, для Беларуси, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - Мы, конечно, не хотим попасть под критику наших соседей и представителей других стран, но, тем не менее, помнить надо главное - выборы это белорусские".

Лукашенко отметил, что Избирательный кодекс в преддверии выборов не менялся, существующие правила всем хорошо известны. "Залог успеха - слаженная командная работа с высокой личной ответственностью каждого из вас и тех, кто будет работать в комиссиях снизу доверху, за порученное дело", - обратился президент к участникам совещания. По его словам, основная организационная нагрузка при подготовке мероприятия ляжет на Центральную избирательную комиссию, но "дирижерами в этом многогранном и многоголосном оркестре будут местные органы власти".

"В очередной раз подчеркиваю, что выборы - это экзамен для действующей власти, в первую очередь на местном уровне. Именно на исполнительной вертикали особая ответственность за политические и экономические процессы в регионах в период электоральной кампании, - сказал Лукашенко. - Ставьте задачи, мобилизуйте людей, не откладывая решение вопросов на осень, надо делать все сейчас".

Он также отметил, что будущий депутатский корпус должны представлять эксперты в различных областях, специалисты - ответственные и преданные стране люди, профессионалы с государственным мышлением. "Только тем парламентариям, кто выполнил все свои предвыборные обещания, смог наладить действенную связь с избирателями, будет место в новом составе высшего представительного органа власти", - подчеркнул Лукашенко.

В апреле, обращаясь с посланием к белорусскому народу и парламенту, Лукашенко заявил, что президентские выборы в стране пройдут "в строгом соответствии с законом в установленные конституцией строки", то есть в 2020 году. Что же касается парламентских выборов, глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что предложит президенту провести выборы в парламент 17 ноября 2019 года.