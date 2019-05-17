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Эрдоган примет Матвиенко 17 мая в Стамбуле

Ранее спикер Совета Федерации провела переговоры с рядом официальных лиц Турции

АНКАРА, 17 мая. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган намерен встретиться в пятницу со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Стамбуле. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

По данным администрации президента, встреча пройдет в 14:30 по местному времени (совпадает с мск) в историческом особняке Вахдеттин, расположенном в районе Ускюдар.

Матвиенко находится в Турции с визитом с 15 мая, за эти дни она провела переговоры с рядом официальных лиц Турции, в том числе с председателем Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафой Шентопом.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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