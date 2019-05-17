Эксперт: Рада создала проблему Зеленскому с ее роспуском, но досрочные выборы возможны

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Распад коалиции в украинском парламенте формально лишил избранного президента Владимира Зеленского возможности распустить Верховную раду и назначить внеочередные выборы в нее, однако у него остаются варианты дальнейших действий. Такое мнение в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС выразил украинский политолог Андрей Золотарев.

"Распад коалиции создает проблему Зеленскому с роспуском Верховной рады. Но Украина - страна неограниченных возможностей, и здесь возможно все, в том числе и досрочные выборы в парламент в такой ситуации", - сказал он.

Золотарев пояснил, что помочь Зеленскому распустить Раду, несмотря на то, что в парламенте запущен механизм формирования нового большинства, могут два фактора. "Например, может быть судебное решение о том, что коалиции нет уже три года, и все сроки вышли, также Зеленский может пригласить под Раду тысяч пятьдесят народу и поставить депутатов перед дилеммой - выйти через парадный вход или через окна", - пояснил политолог.

Реализации этих вариантов, по его мнению, может способствовать серьезная общественная поддержка Зеленского. "Общественная легитимность Зеленского, как мы видим по результатам опросов, ничуть не упала, более того, рейтинг его партии ["Слуга народа"] вырос, а вот общественная легитимность Верховной рады составляет всего 4% [общественной поддержки] на 450 депутатов", - напомнил Золотарев. Такая серьезная общественная поддержка, полагает эксперт, может оправдать Зеленского даже в случае, если он прибегнет к нарушениям законодательных норм при назначении досрочных выборов в Раду. "Это может подтолкнуть Зеленского к действиям в духе политической целесообразности, доминирующей над нормами закона. Естественно, это произойдет под бурные аплодисменты общественности. Если он это сделает, я не думаю, что у Верховной рады будет очень много защитников", - полагает он.

Непосредственно факт развала коалиции Золотарев назвал ожидаемым, потому что уже около трех лет многие на Украине заявляли, что необходимое для существования большинства количество депутатов отсутствует. "В развале коалиции сейчас люди увидят только одно - политических банкротов, цепляющихся за власть в надежде отсрочить неминуемый конец, потому что результаты выборов президента показали этой компании красную карточку. А впереди маячит еще и дисквалификация из политики. Поэтому для них все средства хороши в попытках выторговать несколько месяцев присутствия во власти", - заключил Золотарев.

Ранее в пятницу спикер Верховной рады Андрей Парубий сообщил о распаде коалиции в связи с выходом из ее состава фракции "Народный фронт". Теперь, по его словам, запущен механизм формирования нового большинства, на что отведено 30 дней.