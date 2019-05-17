В Йемене в результате авиаударов погибли пять детей

ЖЕНЕВА, 17 мая. /ТАСС/. Пятеро детей погибли и 16 получили ранения в четверг в результате авиаударов в столице Йемена, Сане. Об этом в пятницу сообщил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке.

"Согласно предварительным данным, пятеро детей погибли и 16 ранены", - сказал он.

В свою очередь официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Андрей Махечич заявил на брифинге, что это ведомство "глубоко опечалено сообщениями о гибели и ранении гражданских лиц в Сане". По его словам, тяжелые ранения получила беженка из Сомали и ее дочь. Махечич напомнил, что в Йемене находятся более 275 тыс. беженцев-сомалийцев.

Как сообщил в четверг телеканал Al-Masirah со ссылкой на Минздрав мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), по меньшей мере шесть человек погибли, 52 получили ранения различной степени тяжести в результате ударов ВВС аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Сане и ее пригородах.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между легитимными с точки зрения мирового сообщества властями Йемена и мятежными формированиями, которых ранее поддерживали силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В наиболее активную фазу конфликт перешел с началом вторжения по просьбе действующего главы республики Абд Раббо Мансура Хади в марте 2015 года аравийской коалиции.