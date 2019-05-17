Суд Киева открыл дело о запрете выезда с Украины Порошенко, Парубия и Гройсмана

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Окружной административный суд города Киева открыл дело, которое предполагает запрет на выезд с Украины действующего президента Петра Порошенко, спикера Верховной рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников. Об этом в пятницу проинформировала пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску к Национальной полиции, Службе безопасности и администрации Государственной пограничной службы о запрете после проведения парламентских и президентских выборов выезда с Украины топ-чиновников", - проинформировала пресс-служба.