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Суд Киева открыл дело о запрете выезда с Украины Порошенко, Парубия и Гройсмана

Дело также предполагает запрет на выезд еще 177 чиновников
Президент Украины Петр Порошенко Михаил Палинчак/ТАСС
Описание
Президент Украины Петр Порошенко
© Михаил Палинчак/ТАСС

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Окружной административный суд города Киева открыл дело, которое предполагает запрет на выезд с Украины действующего президента Петра Порошенко, спикера Верховной рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников. Об этом в пятницу проинформировала пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску к Национальной полиции, Службе безопасности и администрации Государственной пограничной службы о запрете после проведения парламентских и президентских выборов выезда с Украины топ-чиновников", - проинформировала пресс-служба.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичГройсман, Владимир БорисовичПарубий, Андрей Владимирович
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