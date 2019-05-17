Нил Ушаков считает, что Латвии нужно думать о том, каким образом строить отношения с РФ

РИГА, 17 мая. /ТАСС/. Взаимные санкции между Евросоюзом и Россией рано или поздно будут отменены, поэтому Латвии нужно думать о том, каким образом строить свои отношения с РФ. Такое мнение в пятницу высказал отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков, который баллотируется на предстоящих выборах в Европарламент.

"Я хотел бы дожить до того времени, когда весь этот кошмар взаимных санкций закончится. Насколько реалистично ожидать, что это случится в обозримом будущем? Поживем - увидим", - сказал он в интервью местному информагентству ЛЕТА.

Ушаков также высказал свое мнение относительно того, каким образом нужно строить отношения с Россией. "Например, у нас в Рижской думе на заседании комитета идут оживленные разговоры о том, что рижский вице-мэр Вадим Баранник не может ехать на конференцию в Москву. В то же время мы в новостях читаем, что конференцию посетил премьер-министр Швеции", - указал он.

"На мой взгляд, нужно смотреть на то, как ведут себя те же самые немцы. С одной стороны, у них есть твердая позиция по многим вопросам, с другой - самоуправления сотрудничают. Нужно понимать, что рано или поздно придет время, когда взаимные санкции закончатся, поэтому нужно думать о том, каким образом мы строим отношения", - добавил политик.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Россия ввела ответные санкции.