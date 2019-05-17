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Brexit
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Лидер лейбористов объявил о провале переговоров с консерваторами по сделке о Brexit

Джереми Корбин EPA-EFE/ANDY RAIN
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Джереми Корбин
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 17 мая. /ТАСС/. Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин объявил о провале переговоров с консерваторами по сделке об условиях выхода страны из Евросоюза.

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Об этом в пятницу сообщило агентство Press Association.

Лидер лейбористов сказал британскому премьер-министру Терезе Мэй, что межпартийные переговоры по Brexit "зашли настолько далеко, насколько это возможно", однако стороны по итогам продолжавшихся чуть более шести недель переговоров не смогли преодолеть актуальные политические разногласия.

Теги
ВеликобританияBrexitКорбин, ДжеремиМэй, Тереза
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