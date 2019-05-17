Суд Киева взял под стражу экс-командующего Нацгвардией Украины

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Соломенский районный суд Киева взял под стражу на 60 суток с возможностью залога в размере 4,8 млн гривен ($177 тыс.) экс-командующего Национальной гвардией Украины Юрия Аллерова. Об этом сообщило в пятницу "Общественное" телевидение.

Аллерова арестовали в зале суда. Его также обязали сдать загранпаспорт.

Экс-командующего Нацгвардией обвиняют в хищении госсредств на сумму $5 млн на строительстве жилья для военных.

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины установили, что Аллеров "завладел чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением", преступление было совершено "в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору".