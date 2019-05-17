Аваков выступит в итальянском суде в защиту подсудимого по делу об убийстве репортера

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Министр внутренних дел Украины Аваков заявил, что будет свидетельствовать в итальянском суде в защиту бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива, подсудимого по делу об убийстве в 2014 году под Славянском итальянского репортера.

"Я уверен в невиновности гвардейца Виталия Маркива, именно поэтому я сегодня здесь. Это важно. Это наш солдат, мы его не оставим. Я с уважением отношусь к итальянскому суду, я здесь не для того, чтобы давить, а для того, чтобы предоставить информацию", - написал он в пятницу в своем Twitter.

Маркив, являющийся гражданином Украины и Италии, - единственный подозреваемый в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова. Оба погибли в результате минометного обстрела в районе села Андреевка вблизи Славянска Донецкой области 24 мая 2014 года. В их группу входил французский фоторепортер Вильям Рогелон, который выжил. Согласно его свидетельству, обстрел велся прицельно из точки, где дислоцировались украинские военные, которыми, по утверждению обвинения, командовал Маркив. Он был арестован в Италии 30 июня 2017 года и с тех пор содержался под арестом.