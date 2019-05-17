Нил Ушаков считает языковую реформу в русских школах Латвии "кошмаром"

РИГА, 17 мая. /ТАСС/. Реформа по переводу школ национальных меньшинств в Латвии на государственный язык обучения является "кошмаром и наносит вред" качеству образования в стране. Такое мнение в пятницу высказал отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков, который баллотируется на предстоящих выборах в Европарламент.

"Мы категорически против того, каким образом проходит реформа русских школ, потому что это кошмар. У нас качественное билингвальное образование, которым можно гордиться на европейском уровне и помогать, делиться своим опытом с другими странами, а мы это все истребляем своими руками. Уже не говоря о том, что это связано с правами нацменьшинств", - сказал он в интервью местному информагентству LETA.

"Да, мы против, потому что считаем, что это угрожает стабильности государства и наносит вред качеству образования. И не стоит уничтожать то, что хорошо функционирует. Мы считаем, что латыши и представители других национальностей должны вместе строить эту страну, что является частью общего европейского проекта", - добавил он.

Минобрнауки Латвии ранее разработало, правительство одобрило, парламент в трех чтениях утвердил, а президент подписал реформу, по итогам которой школы нацменьшинств перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык, русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Постепенная реализация реформы начнется с начала нового учебного года, а завершится к 1 сентября 2021 года.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ уже провели множество массовых митингов, шествий и акций в знак протеста против реформы.