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Евросоюз будет вводить санкции за кибератаки против США

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© EPA/ERDEM SAHIN

БРЮССЕЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Совет ЕС принял решение о возможности Евросоюза вводить ограничительные меры в виде запрета на въезд и заморозку банковских активов против физических и юридических лиц, ответственных за "кибератаки против третьих стран", например США, и международных организаций. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Совета ЕС.

ЕС объявил о создании юридического механизма введения санкций за кибератаки, сами санкции пока не вводились. Санкции могут вводиться против физических и юридических лиц, которых ЕС считает ответственными за кибератаки, в виде черного списка, фигурантам которого будет запрещен въезд в страны ЕС, их банковские активы в ЕС должны быть заморожены, европейскому бизнесу будет запрещено поддерживать контакты с ними.

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