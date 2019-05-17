Глава МИД Германии заявил, что Россия останется в ПАСЕ

БЕРЛИН, 17 мая. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) была достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Слова министра приводит в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.

"Хорошо, что мы достигли договоренности о том, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее в Совете Европы - в том числе с тем, чтобы миллионы россиян могли добиваться защиты в Европейском суде по правам человека", - отметил Маас.

Министр также сообщил, что провел встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях сессии КМСЕ. "При этом речь шла также об Украине, где нам нужен конструктивный вклад России, и об Иране", - указал он. "Мы хотим сохранить ядерную сделку с Ираном", - подчеркнул Маас.