{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Разногласия между РФ и ПАСЕ
Обновлено 

Глава МИД Германии заявил, что Россия останется в ПАСЕ

По словам Хайко Мааса, Россия должна остаться в Парламентской ассамблее для того, чтобы миллионы россиян могли добиваться защиты в Европейском суде по правам человека
Глава МИД ФРГ Хайко Маас Lehtikuva/Vesa Moilanen via REUTERS
Описание
Глава МИД ФРГ Хайко Маас
© Lehtikuva/Vesa Moilanen via REUTERS

БЕРЛИН, 17 мая. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) была достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Слова министра приводит в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.

На эту тему

"Хорошо, что мы достигли договоренности о том, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее в Совете Европы - в том числе с тем, чтобы миллионы россиян могли добиваться защиты в Европейском суде по правам человека", - отметил Маас.

Министр также сообщил, что провел встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях сессии КМСЕ. "При этом речь шла также об Украине, где нам нужен конструктивный вклад России, и об Иране", - указал он. "Мы хотим сохранить ядерную сделку с Ираном", - подчеркнул Маас.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИранГерманияРоссияРазногласия между РФ и ПАСЕМаас, Хайко
Спор вокруг Курил
Японская партия принесла извинения послу России за депутата, говорившего о захвате Курил
Михаил Галузин подчеркнул, что российская сторона считает подобные высказывания неприемлемыми
Читать полностью